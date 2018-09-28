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Eskişehir'de oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapis

Gece eve alkollü gelip kendisinden para ve otomobilini istediği için tartıştığı oğlu İ.Ö.y'ü ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ederek öldüren O.Ö, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

28 Eylül 2018 Cuma 22:25
Eskişehir'de oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapis

Olay, geçen 10 Mart'ta Muttalip Emirler Mahallesi Ermiş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Osman Öksüz, gece eve alkollü gelen oğlu İbrahim Öksüz'e kapıyı açmadı. Osman Öksüz, bağırarak kapıyı açıp, para ve otomobili vermesini isteyen oğluna evin avlusunda ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. 2 ay önce askerden geldiği belirtilen İbrahim Öksüz, başından vurularak olay yerinde öldü. Tutuklanan baba Osman Öksüz hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Osman Öksüz bugün son kez yapılan duruşmada, mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, pişman olduğunu söyleyen Osman Öksüz'ü 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:25
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