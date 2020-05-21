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Eskişehir'de kumar oynayan 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:20:28 -
Eskişehir'de kumar oynayan 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye, 56 bin 875 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Kahvehaneye çevrilen evdeki 13 kişinin, sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara, sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynadıkları için de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 56 bin 875 lira ceza verildi.

Operasyonda, evin sorumlusu M.H. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve TCK'nin 195. maddesi kapsamında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.

Kumar oynatıldığı belirlenen ev, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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