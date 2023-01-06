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Yaşam Eskişehir'de köylüler yağmur duasına çıktı
Yaşam

Eskişehir'de köylüler yağmur duasına çıktı

Kurak giden havalar sebebiyle vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 17:33:00 - 2023-01-06 17:34:18
Eskişehir'de köylüler yağmur duasına çıktı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Göcenoluk mahallesinde yağmur duası yapıldı.

Bölge sakinleri kurak giden havalardan dolayı imece usulü ile bir araya gelip Cuma namazının ardından yağmur duasına çıktılar. Göcenoluk Cami imam Hatibi Muhammed Şahin'in duasıyla bereket isteyen mahalle sakinleri hazırladıkları gözlemeleri birlik ve beraberlik içinde yediler. Etkinlik ile ilgili konuşan Göcenoluk Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, “Köylülerimizle beraber birlik ve beraberlik içinde hazırlığımızı yaptık yaradanımızdan bol yağış ve bereket istedik'' dedi.

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