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Aktüel Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan ruhsatsız eğlence merkezindeki 72 kişiye para cezası
Aktüel

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan ruhsatsız eğlence merkezindeki 72 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-08 10:54:00 -
Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan ruhsatsız eğlence merkezindeki 72 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 72 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.

Polisler, Eskişehir-Bursa kara yolu 15. kilometresinde faaliyet gösteren eğlence merkezine çevrilen ruhsatsız bir iş yerinde bulunanların sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti.

Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 72 kişiye toplam 226 bin 800 lira ceza verildi.

İşletme sahibi E.Ş. hakkında ikinci kez TCK'nin 195'inci maddesinde yer alan "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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