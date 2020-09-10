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Aktüel Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim
Aktüel

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:51:34 -
Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile kentteki kafe ve lokantalarda, çeşitli iş yerlerinde, semt pazarları ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenler, polis ve zabıta ekiplerince uyarıldı.

Denetimlere, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgür Nihat Dönmez ile çok sayıda görevli katıldı.

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