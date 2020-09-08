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Aktüel Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 149 kişiye 459 bin 900 lira para cezası kesildi
Aktüel

Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 149 kişiye 459 bin 900 lira para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:42:47 -
Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 149 kişiye 459 bin 900 lira para cezası kesildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 149 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, dernek binalarında kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ekipler, denetim ve aramalarda söz konusu adreslerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

Çalışmalar kapsamında 149 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplamda 459 bin 900 ceza kesildi.

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