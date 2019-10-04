Eskişehir'de korkutan yangın! Sanayi sitesi alev alev yandı Boya imalatı yapan atölyede sıçrayan kaynak kıvılcımından çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de boya imalat atölyesinde bir işçinin kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımdan çıkan ve komşu atölyelere de sıçrayan yangında, bir kişi yaralandı. Eskişehir Teksan Sanayi Sitesi 11225 Sokak'taki boya imalatı atölyesinde kaynak işi sırasında çıkan yangında bir kişi alevlerin arasında kaldı. Kıyafetleri alev alan ve hızla atölyeden dışarı çıkan işçiye çevredekiler yardım etti. Öte yandan, yangının büyümesi sonucu alevler 3 ayrı atölyeye sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangının soğutma çalışmaları devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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