Eskişehir’de konut satışları adeta çakıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir’de geçen ayki konut satışları bir önceki aynı döneme göre yaklaşık yüzde 35 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında, 2018 Şubat ayına göre yüzde 34,7 oranında azalarak bin 70 adet oldu. Eskişehir’de konut satışlarında 2019 Şubat ayında konutların 407 adedi ilk defa (ilk el satış), 663 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de satışı yapılan bin 70 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,5 oranında azalarak 113 adet, diğer satışlar ise yüzde 17,4 oranında azalarak 957 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 113 konutun 38 adedi ilk satış, 75 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye’de 2019 Şubat ayında 78 bin 450 konut satıldı.