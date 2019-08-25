Eskişehir'de kahreden kare: Otomobilin çarptığı iki at öldü
Musa Ö. idaresindeki otomobil, İlahiyat Kavşağı mevkisinde yoldan geçmeye çalışırken aniden karşısına çıkan başıboş iki ata çarptı.25 Ağustos 2019 Pazar 12:23
Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan başıboş iki at, bir otomobil çarpması sonucu öldü
Musa Ö. idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu İlahiyat Kavşağı mevkisinde yoldan geçmeye çalışırken aniden karşısına çıkan başıboş iki ata çarptı.
Çarpmanın etkisiyle atlar öldü, hafif yaralanan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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