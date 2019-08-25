Eskişehir'de kahreden kare: Otomobilin çarptığı iki at öldü Musa Ö. idaresindeki otomobil, İlahiyat Kavşağı mevkisinde yoldan geçmeye çalışırken aniden karşısına çıkan başıboş iki ata çarptı.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan başıboş iki at, bir otomobil çarpması sonucu öldü Musa Ö. idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu İlahiyat Kavşağı mevkisinde yoldan geçmeye çalışırken aniden karşısına çıkan başıboş iki ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle atlar öldü, hafif yaralanan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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