Eskişehir'de kaçırıldıktan sonra kurtarılan 13 yaşındaki kıza psikolojik destek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçırılan ve polis tarafından kurtarılan kız çocuğuna psikolojik destek sağlanacağı bildirildi.

M.A'nın (13) annesi Filiz Ç, gazetecilere, kızının evlerinin önünden kaçırılmasının ardından polis ekiplerince kurtarıldığını hatırlattı.

Filiz Ç, "Çok şükür kaçıran kişi yakalandı. Buna çok sevindim, onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Kızım şu anda devlet koruması altında. Yurda yerleştirildi. Psikolojik tedavi görecek. Kızımı yurtta görmedim." ifadelerini kullandı.

- Olay

Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan M.A'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmişti. Kayıp çocuğun bulunması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, M.A'yı kaçırdığı iddia edilen şüpheli Murat Ü'yü (26), Karagözler Mahallesi'ndeki bir eve 16 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalamıştı.

Murat Ü. ile bu kişiye yardım ve yataklık ettiği öne sürülen E.D. ve kardeşi M.D, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. M.A. ise sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilmişti.

Şüphelilerden Murat Ü. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, E.D. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.