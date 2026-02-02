Eskişehir’de işçi faciası: Döküm sırasında patlama
Eskişehir’deki Kazım Taşkent Şeker Fabrikası’nın makine bölümünde döküm sırasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı; yaralılardan ikisinin durumu ciddi, diğerlerinin sağlık durumları iyi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Eskişehir'de bir fabrikada patlama meydana geldi.
Olay, Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'nde bulunan Kazım Taşkent Eskişaehir Şeker Fabrikası'nın Eskişehir Makine Fabrikası kısmında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bahse konu noktada döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metalde patlama meydana geldi.
İŞÇİLERDEN 2'SİNİN DURUMU CİDDİ
Patlama sonrası ilgili alanda çalışan 6 işçi yaralandı. Yaralılar için fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun kısmen ciddi, geri kalan 4 işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.