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Eskişehir’de Hilal Şahin coşkusu

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında konser veren sanatçı Hilal Şahin, Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:32
Eskişehir’de Hilal Şahin coşkusu

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında konser veren sanatçı Hilal Şahin, Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.


Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. Eti Eski Fabrika alanında Eskişehirliler, gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katılarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de pişmiş toprak sanatçılarının kente armağan edeceği heykellerin yapımına şahit oluyor. Ayrıca sempozyum kapsamında düzenlenen konserler, açılan sergiler, yerel üreticilerin stantları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler ile Eskişehirliler sanatın nabzını tutuyor. Alana gelen çocuklar da, kendileri için özel olarak kurulan parkurda doyasıya eğleniyor.


Konserler kapsamında ise sanatçı Hilal Şahin, Eti Eski Fabrika Alanında verdiği konserle Eskişehirliler ile buluştu. Şahin, fantezi müzikten popa kadar bilinen birçok eseri Eskişehirlilerle hep bir ağızdan seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde coşku, Şahin’in İzmir Marşı’nı söylemesiyle zirveye ulaştı.


13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında Eskişehirli müzikseverler için ücretsiz olarak düzenlenecek konser programları, Bando Midas, Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları, Kaan, Alpay, Soup Opera, Yoldayım Asuman ve Mehmet Erdem ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:32
  1. konser
  2. sanat
  3. sergi

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