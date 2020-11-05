Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis!
Eskişehir'de, FETÖ/PDY davasında yargılanan tutuksuz sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak ceza evine gönderildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün sözde askeri yapılanması içinde bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Nurettin C. ile avukatı katıldı.
Açığa alınan astsubay Nurettin C. savunmasında, hakkında suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.