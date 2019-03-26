Eskişehir'de FETÖ operasyonu Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda ‘’ByLock’’ kullanıcısı oldukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik Eskişehir ve İzmir'de yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında Z.Ç, E.Ç. ile H.S. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adresleri tespit edilen bu kişiler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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