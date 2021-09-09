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Gündem Eskişehir'de FETÖ operasyonu
Gündem

Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Eskişehir'de yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 16:48:00 -
Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 8 şüpheliyi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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