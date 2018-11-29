Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

‘Terör örgütüne üye oldukları’ öne sürülerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden meslekten ihraç edilen astsubay C.H. tutuklandı.

Eski kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., H.E. ve Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.