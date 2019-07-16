Eskişehir'de feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı Çifteler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Vedat Gönder yönetimindeki hafif ticari araç, Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında Remzi Demirel'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Figen Demirel (50),Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal (79) hayatını kaybetti. Yaralanan Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar ve Kader Kantar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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