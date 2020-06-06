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Aktüel

Eskişehir'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:48:37 -
Eskişehir'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Medrese Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede, evde yalnız yaşayan Pervil Bursalı'nın (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursalı'nın cesedi, otopsi için Mihalıççık İlçe Hastanesinin morguna götürüldü.

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