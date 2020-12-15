Eskişehir'de eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 6 yıl önce, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini doğum gününde av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesince verilen bozma kararının ardından yeniden görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Halil K'nin (50) ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Maktul Huriye K'nin yakınları ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Halil K. savunmasında, pişman olduğunu söyleyerek, "Tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Çok üzgünüm. Tahliye veya beraatimi istemiyorum. Hak ettiğim ceza neyse çekmeye razıyım." ifadelerini kullandı.

Mütalaasını veren savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 2015 yılındaki kararını yineleyerek, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Özel bir şirkette şoförlük yapan Halil K, 18 Ekim 2014'te, İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan eşi Huriye K'yi (40), kendisini aldattığından şüphelenerek doğum gününde halı parçasına sardığı av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Halil K'ye mahkeme tarafından 2015'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, bu karar usul yönünden Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmuştu.