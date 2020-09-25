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Aktüel Eskişehir'de eşini bıçakladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Eskişehir'de eşini bıçakladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:25:43 -
Eskişehir'de eşini bıçakladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Harun Sazlar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Öznur Sazlar ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Harun Sazlar savunmasında, hakkında hazırlanan "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla ilgili iddianameye katılmadığını yineledi.

Mahkeme heyeti, Harun Sazlar'ın psikolojik sorunlarının olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumundan gelecek raporların beklenmesi nedeniyle, duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

Duruşmanın ardından bazı kadın platformları üyeleri adliye önünde Öznur Sazlar'a destek verdi.

İstanbul'dan geçen yıl 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen Harun Sazlar, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yakalanmıştı. Sazlar, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

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