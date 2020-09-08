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Aktüel Eskişehir'de drone destekli operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de drone destekli operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:20:59 -
Eskişehir'de drone destekli operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle dün gerçekleştirilen ve drone ile takip edilen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, bir tabanca ile bir tüfek ele geçirilmişti. Gözaltına alınanlardan 4'ü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

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