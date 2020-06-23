Eskişehir'de dolunun vurduğu tarım arazilerinde hasar tespiti sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen hafta sonu etkili olan dolu nedeniyle tarım arazilerinde meydana gelen zararın tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Merkez ilçeler Tepebaşı ve Odunpazarı kırsalında cumartesi de etkili olan ancak pazar günü daha şiddetli düşen dolu, pek çok arazide zarara yol açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekipler, tarlalardaki hasarın büyüklüğünü tespit etmek için çalışma yürütüyor.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, AA muhabirine, çiftçilerin mayıs ayındaki yağmurlarla sezona umutlu başladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üretim için sahada olduklarını belirten Buluşan, şöyle konuştu:

"Önce mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık, daha sonra don olayı, ardından da hafta sonu meydana gelen dolu üreticiyi zora soktu. Dolu, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde yaklaşık 200 bin dönüm arazide hasara neden oldu. Dolu, ürünleri yok etti. Toprağa düşen ürünle adeta çiftçi de düştü. Üreticinin yerden kaldırılması gerekiyor. Tarım işçileri işsiz kaldı. Çiftçiler için 5 yıllık bir kalkınma projesi yapılmalıdır. Borçlarına olan faizler kaldırılmalıdır. Üreticinin ürünlerini yeniden tarlaya dikebilmesi ve ekebilmesi için proje başlatılmalıdır."

Bölge çiftçilerinden Salim Ekşi de doluyu en az hasarla atlamak için işçileriyle mücadele ettiğini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

Ekşi, "Devlet büyüklerimizden özellikle üreticiye destek vermeleri konusunda ricada bulunuyorum. Borçlarımız çok fazla ama tarlada ürünümüz kalmadı. Zararımızı karşılanması konusunda devletimiz bize yardım etsin." dedi.

Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi Yasin Organ ise yaklaşık 4 aydır yetiştirmek için uğraştıkları mahsullerin dolu nedeniyle heba olduğunu ifade etti.