Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu! 4 gözaltı Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde S.G. (49) adlı kadının, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu eve operasyon düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G'ye yardımcı oldukları ileri sürülen 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınarak adliyeyesevk edilen bu kişilerden, S.G'nin oğlu S.H.G. (24) ve S.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma tarafındanS.G'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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