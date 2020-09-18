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Aktüel Eskişehir'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Eskişehir'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:47:36 -
Eskişehir'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Tepeli Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber verdiği itfaiye ve polis ekipleri, apartman sakinlerini tahliye etti.

İtfaiye ekipleri yangın söndürdü.

Çatıda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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