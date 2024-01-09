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Yerel Eskişehir’de beklenen kar yağışı başladı
Yerel

Eskişehir’de beklenen kar yağışı başladı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 21:47:00 -
Eskişehir’de beklenen kar yağışı başladı

Eskişehir’de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başlarken, birçok mahalle beyaza büründü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün, Eskişehir geneli için kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıların ardından kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren başladı.

Kent merkezinde bulunan hemen her mahallede etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı. Bazı mahallelerde kar yağışını gören çocuklar ve aileleri, sokağa çıkarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Cep telefonları ile video çeken onlarca kişi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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