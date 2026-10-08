Eskişehir'de bebekli 75 anne, izinsiz etkinlik gerekçesiyle parktan çıkarıldı

Eskişehir'de Anne Bebek Hareket Kulübü'nün 7 Ekim'de Dede Korkut Parkı'nda düzenlediği buluşmaya katılan 75 anne ve 75 bebek, izinsiz etkinlik yapıldığı gerekçesiyle parktan çıkarıldı. Etkinliklerine devam edebilmek için onlarca anne, kucaklarındaki bebeklerle ikişerli sıra halinde Kanlıkavak Parkı'na yürüdü.

Buluşmada önce Çocuk Doktoru Mustafa Alper Aykanat eşliğinde soru-cevap yapıldı. Ardından bebek arabalarıyla yürüyüş ve egzersiz yapmak isteyen anneleri Dede Korkut Parkı yetkilileri engelledi.

Yetkililerin gerekçesi geçen yıl imzalanan protokol

Yetkililer, parkın geçen yıl imzalanan bir protokolle Türk Dünyası Vakfı uhdesinden Emlak Yönetim uhdesine devredildiğini, bu tarz etkinlikler için kendilerinden yazılı izin alınması gerektiğini annelere iletti.

"Bu bizim için çok kırıcı bir durum oldu"

Kulübün kurucusu Eda Arslan, yaklaşık 7-8 aydır bütün parklarda gönüllü etkinlikler düzenlediklerini, öncesinde hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi. Alana çıktıklarında durdurulduklarını anlatan Arslan, yetkililere böyle bir şeyden bilgilerinin olmadığını ve 75 annenin beklediğini söylediğini aktardı. Arslan, "O an çözüm odaklı olmamız gerektiğini, hızlıca çözüme ulaştırmamız gerektiğini söyledim. Kendileri bunu hızlıca çözüme ulaştırmamayı tercih ettiler. Bu bizim için çok kırıcı bir durum oldu" dedi.

Anneleri sosyal hayata teşvik eden ve Eskişehir'de herkes tarafından desteklenen bir topluluğun kamu alanında nasıl bir sıkıntı yaşatabileceği konusunda Arslan, "gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Annelerden Özge Yatır, "Yetkili beyefendi çözüm odaklı değildi, uzlaşmaya gitmedi. Orada annelerimizi mağdur etti ve parktan çıkmak zorunda kaldık" diye konuştu. Masum bir spor etkinliğinin daha kısa vadede çözülebileceğini savunan Yatır, bu tavır karşısında bütün annelerle birlikte Kanlıkavak Parkı'na gittiklerini söyledi.

Esma Nur Uyan ise eğlenmek için geldiklerini, bebekleriyle masum bir etkinlik yapmak istediklerini, burada yapamayacakları belirtilince çıkartıldıklarını anlattı. Karşıdan karşıya geçtiklerini aktaran Uyan, "1 yaşında, 2 yaşında olan bebeklerimiz var ve onlar için tehlikeli bir durum yaşandığını düşünüyorum. Bu yapılanın doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Bu zamana kadar hiç bu şekilde karşılanmadıklarını, aksine olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Uyan, yoldan geçenler arasında "Ne kadar güzel, buluşmuşsunuz" diyenlerin ve aralarına katılmak isteyenlerin olduğunu belirtti. Uyan sözlerini, "Güzel bir ekibiz ama bu olumsuz durumları görmek istemiyoruz" diyerek tamamladı.