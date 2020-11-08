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Aktüel Eskişehir'de asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 10:02:40 -
Eskişehir'de asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, İstiklal, Şeker, Cumhuriye, Hoşnudiye ve Zafer mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 7 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerde hakkında "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.

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