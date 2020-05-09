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Aktüel

Eskişehir’de 5’inci kez sokağa çıkma kısıtlaması

Eskişehir’de korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 01:03:33 -
Eskişehir’de 5’inci kez sokağa çıkma kısıtlaması

Eskişehir’de korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.00’ı gösterdiğinde başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında 24 ilde uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibariyle başladı. Aralarında Eskişehir’in de bulunduğu illerde hafta sonu boyunca sürecek olan yasak sebebiyle vatandaşlar 2 gün boyunca evlerinden çıkamayacak. Kısıtlama başlamadan önce caddelerde yerlerini alan polis ekipleri ise kontrollere gece yarısı itibariyle başladı. Ekipler, bazı caddeleri trafiğe kapatırken, gerekli incelemelerine devam etti. 24 ilde olduğu gibi 5’inci kez uygulanan kısıtlama sebebiyle marketler ve bakkalların da kapalı olmasına karar verildi. Kısıtlamanın Anneler Gününe denk gelmesi sebebiyle ise çiçek satan iş yerleri evlere servis yapabilecek.


Sokağa çıkma kısıtlaması 10 Mayıs 23.59’da sona erecek.

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