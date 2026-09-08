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Aktüel Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif'in öldüğü kazada sürücü, savcılık itirazıyla tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif'in öldüğü kazada sürücü, savcılık itirazıyla tutuklandı

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Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif'in öldüğü kazada sürücü, savcılık itirazıyla tutuklandı

Kaza 4 Eylül'de Vişnelik Mahallesi'nde oldu; ev hapsiyle serbest kalan Fatoş A.B. yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 4 Eylül'de Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatoş A.B. (40) yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Anne Merve Avli hafif yaralandı; ağır yaralanan Elif Mavi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Başsavcılık aynı gün itiraz etti, mahkeme yakalama kararı çıkardı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Fatoş A.B., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılma kararına aynı gün itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; kamera görüntüleri, kaza tespit ve muayene tutanakları ile bilirkişi raporları doğrultusunda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan Fatoş A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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