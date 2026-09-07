Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi'nin öldüğü kaza kamerada, aile ev hapsine itiraz etti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta 4 Eylül'de meydana gelen ve 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Müşteki taraf, kazaya karışan sürücüye ev hapsi verilmesine ve bilirkişi raporuna itiraz etti.

Edinilen bilgilere göre F.A.B. (40) isimli kadının kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Avli ile kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmıştı. Anne kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken ağır yaralanan küçük kız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Elif Mavi Avli, Asri Mezarlığı'nda defnedilmişti. Gözaltına alınan sürücü F.A.B. hakkında ev hapsi verilmişti.

Görüntülerde otomobilin süratlenerek çarptığı görüldü

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anne ile kızı kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışırken Çolpan Sokak ile Seda Sokak'ın kesiştiği noktadan geçen otomobilin süratlenerek çarptığı görüldü. Kayıtlarda annenin can havliyle kızını kucağına aldığı, çevredeki panik anları ve ağır yaralı çocuğun hastaneye götürülmek üzere bir araca bindirildiği anlar da yer aldı.

Sürücü: "Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum"

Sürücü F.A.B., emniyetteki ifadesinde hızının "yaklaşık 10-20 kilometre" olduğunu, sokak dar ve mahalle arası olduğu için hep yavaş seyrettiğini söyledi. Seda Sokak kesişiminde bir araca yol vermek için durma noktasına kadar yavaşladığını, ardından yoluna devam ettiğini anlattı.

"Seda Sokak'ı 5-10 metre geçtikten hemen sonra anne ve bir çocuğu aracımın bir anda önünde gördüm. Ben hemen frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım" diyen F.A.B., olayın şoku ve yaşadığı korkuyla bazı şeyleri tam olarak hatırlayamadığını belirtti. Sürücü ifadesini, "Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" sözleriyle sürdürdü.

Aile bilirkişi raporuna ve adli kontrole itiraz etti

Elif Mavi Avli'nin ailesi, sürücüye ev hapsi verilmesine ve bilirkişi raporuna itiraz etti. Ailenin avukatı Harun Günçay, adli kontrole ve bilirkişi raporuna ilişkin itiraz dilekçelerini savcılığa sunduklarını açıklayarak "Dosya kapsamındaki adli rapor, yani bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir" dedi.

Mevcut bilirkişi raporunda çocuğun 14 metre sürüklendiği yönünde bir ibare geçtiğini belirten Günçay, şüphelinin yüksek hızı göz önünde bulundurulduğunda asli kusurlu olduğu kanaatinde olduklarını söyledi. Avukat, ailenin "bir nebze olsun vicdanının, kalbinin soğuması" için tutuklama talebinde bulunduklarını ve gerekli merciler nezdinde kararın sonucunu beklediklerini ifade etti.

Doğum gününü kutladıktan bir gün sonra kızını toprağa verdiğini söyleyen baba Fatih Avli, "Kızım için adalet istiyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi. Amca Ali Avli ise "Ben bir gün önce yeğenime hediye seçtim, ertesi gün mezar yeri seçtim. O kişi bizden önce evine gitti. Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasının ardından anne Merve Avli fenalık geçirdi. Sandalyeye oturtulan anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.