Eskişehir yerel seçim anket sonuçları 2019 | Eskişehir partilerin oy oranları

31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Eskişenir seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Eskişehir belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Eskişehir için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Eskişehir'de AK Parti’nin adayı Burhan Sakallı ile CHP’nin adayı Yılmaz Büyükerşen yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Eskişehir anket sonuçları. Eskişehir yerel seçim anket sonuçları 2019, Eskişehir son anket sonuçları 2019, Eskişehir belediye anket sonuçları ve oy oranları.

EMAX Araştırma Şirketi aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 6 büyükşehirde anket çalışması yaptı. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan toplam 7 bin 172 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. İşte Eskişehir büyükşehir anket sonuçları ve oy oranları...