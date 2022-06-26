Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alım yapıyor
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Bilgi için : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon : (222)3213550/1256-1257
İlan Tarihi : 24/06/2022
Son Başvuru Tarihi : 08/07/2022
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