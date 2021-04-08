Eskişehir Teknik Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacak. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacak. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacak.)

Bilgi için : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon : (222)3213550/1256-1257

İlan Tarihi : 08/04/2021

Son Başvuru Tarihi : 22/04/2021

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