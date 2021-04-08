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Ekonomi Eskişehir Teknik Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel alacak
Ekonomi

Eskişehir Teknik Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 26 kişilik açık kadrosuna sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 13:40:00 -
Eskişehir Teknik Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacak. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacak. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacak.)

Bilgi için : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon : (222)3213550/1256-1257

İlan Tarihi : 08/04/2021

Son Başvuru Tarihi : 22/04/2021

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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