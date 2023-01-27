  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ÖSYM Başkanı sürpriz açıklamayı duyurdu! 13 yıl aradan sonra bir ilk geliyor: O ülkelere YÖS'ü uygulayacağız

Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi! Meral Akşener kimden çekindi?

Totti'den Türkiye hamlesi! Türk ismin şirketine ortak olmaya geliyor

İstanbul için "kar yağışı" açıklaması

Yunanistan'dan döndü kardeşleri için düğmeye bastı İBB Aziz Polieuktos Kilisesi’ni yeniden inşa ediyor

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu

Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

O tarihe dikkat! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Prim borcu olanlar: Hükümet borçları yapılandıracak

Ne yaptın sen Karamollağlu! İslam için takılan başörtüsüne “ayrımcılık” denen bildiriye nasıl imza attın?

Milleti aptal yerine koyuyorlar! Hayrola Paçacı, niye istifa ettin ki?
Ekonomi Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alıyor
Ekonomi

Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 22 sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 14:39:00 -
Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar:

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle [Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması hâlinde başvurular geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.] yerleştirme yapılacak unvanlar;

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23