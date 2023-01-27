Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



Özel Şartlar:

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle [Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması hâlinde başvurular geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.] yerleştirme yapılacak unvanlar;

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