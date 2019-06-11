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Eskişehir Şehir Hastanesi’nin yüksek standartı tescillendi

Eskişehir Şehir Hastanesinde Sağlıkta Kalite Standartları konusunda 100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede 99.

11 Haziran 2019 Salı 13:43
Eskişehir Şehir Hastanesi’nin yüksek standartı tescillendi

Eskişehir Şehir Hastanesinde Sağlıkta Kalite Standartları konusunda 100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede 99.21 puan aldığı açıklandı.


Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından, Eskişehir Şehir Hastanesinde SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) değerlendirmesi gerçekleştirildi. Sağlık tesislerinde etkinlik ve verimliliği değerlendirmek, problemlerin kaynağında tespit edilip çözüme kavuşturulması ve verimli hizmet sunumunu gerçekleştirmek amacıyla yapılan değerlendirme, 22-23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.


Konuyla ilgili bilgi veren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 3 gün süren değerlendirme sırasında Bakanlık ekibinin hastanenin hizmet verdiği tüm tıbbi ve destek alanları ziyaret ettiklerini, hastaların, hasta yakınlarının, çalışanların gereksinim ve beklentileri, yürürlükteki mevzuat, Bakanlık hedefleri ve uluslararası kaynaklar göz önüne alınarak verimlilik değerlendirilmesi yapıldığını belirtti. Dr. Bilge, Sağlık Bakanlığı Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca açıklanan değerlendirme sonucu Eskişehir Şehir Hastanesinin 100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede 99.21 puan aldığını açıkladı.


Alınan puanın memnuniyet verici olduğuna değinen Müdür Dr. Bilge; Bakanlık ekibi tarafından Şehir Hastanemizde tespit edilen iyi uygulama örneklerinin, diğer sağlık tesislerine önerileceğinin de altını çizdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:43
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