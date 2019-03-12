0553 313 94 23

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Obezite Merkezi açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde oluşturulan Obezite Merkezi, İl Sağlık Müdürü Doç.

12 Mart 2019 Salı 17:03
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Obezite Merkezi açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde oluşturulan Obezite Merkezi, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge’nin katılımıyla açıldı.


Merkez, bir sorumlu hekim, bir koordinatör, bir diyetisyen, bir psikolog, bir sağlık görevlisi, bir fizyoterapist, bir hasta karşılama ve kayıt olmak üzere toplam 7 personel görev yaparak, fazla kilolarından kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam biçimine kavuşmak isteyen kişiler için hizmet verilecek. 5 Aralık 2018 tarihinden itibaren hasta kabulüne başlanan merkezde, diyet, egzersiz ve psikolojik destek birimleri de yer alarak kilo kaybının sağlanması ve hasta motivasyonunun yanı sıra yaşam tarzı değişikliği de hedefleniyor.


Şehir Hastanesi B Blok giriş katında faaliyete giren Obezite Merkezi açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Şehir Hastanemizdeki Obezite Merkezinin esas amacı, insanların yaşam şekillerini değiştirmek. Yanlış bildiği şeyleri düzeltmek, hayatlarına egzersizi sokmak ve bu zamana kadar yaşama bakış açısı gibi şeylerin hepsini düzelterek hastaların hayatına dokunup, daha kaliteli bir yaşam sağlamak” olduğunu belirtti.


Öte yandan Obezite Merkezinde bugüne kadar yaklaşık 300 hasta ile ön görüşme yapılarak, programa devam edebilecek ve uyum sağlayabilecek 129 hasta programa kaydedildiği ve toplam 6 modülden oluşan programlar çerçevesinde bir yılda tamamlandığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Tunceli'de polis helikopteri teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
    1. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    2. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    3. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    4. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    5. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    6. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    7. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    8. Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı
    9. Bir haftalık çocuğu parka terk edenler..
    10. Vali Güzeloğlu, Hazro’da kanaat..
    11. TARGET TTO’dan AR-GE Personeli..
    12. Pekmez el emeği göz nuru eserleri..
    13. Uzer’den Tıp Bayramı mesajı
    14. "İngiltere'ye net ve kapsamlı..
    15. Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 6..
    16. Diyarbakır Erbil uçuşları 21 Mart’ta..
    17. Hekimhan’da Kurumlararası Voleybol..
    18. "Artık İsrail'in bu pervasızlığına..
    19. 25 Aralık Panorama müzesi..
    20. Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    21. Kapalıçarşı'da altın
    22. İşitme engelliler İstanbul’dan 1..
    23. Özdemir Erdoğan kimdir nerelidir?
    24. Milletvekili Taşdoğan Gölbaşı..
    25. Cezayir'in yeni başbakanından halka..
    26. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    27. Uzer’den “İstiklal Marşı” mesajı
    28. "Emeklilik yaşını yükselttiler"
    29. Döviz kurları
    30. Çanakkale Şehitlik ziyareti için..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü