Eskişehir Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Eskişehir sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayına özel birçok ibadet bulunmaktadır. Kuran-ı Kerim’i mukabele şeklinde okumak, Fıtır sadakası vermek ve teravih namazını kılmak yine bu aya mahsus bir ibadettir. Her ilde bulunan saat farkından dolayı her ilin kendine ait imsak ve iftar vakti bulunur. Peki, Eskişehir imsak ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet Eskişehir sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ramazan ayının gelişi hakkında” Ay yirmi dokuz gündür. Dolayısıyla siz (Ramazan ayına ait) hilâli görmedikçe oruç tutmayın, yine (Şevval ayına ait) hilâli görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın).” buyurmuştur. Şaban ayının son günlerine geldiğimiz bu günlerde Ramazan ayına kavuşma heyecanı da iyice arttı. Bu sebepten dolayı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, imsak ve iftar vakitlerinin saat kaçta olacağı merak konusu oldu? İşte merak edilen haberin detayları…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Eskişehir İmsakiyesi 2021
Eskişehir'de ilk imsak 04.48'de ilk iftar 19.40'da olacak.