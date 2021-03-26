Eskişehir Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Eskişehir sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ramazan ayının gelişi hakkında” Ay yirmi dokuz gündür. Dolayısıyla siz (Ramazan ayına ait) hilâli görmedikçe oruç tutmayın, yine (Şevval ayına ait) hilâli görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın).” buyurmuştur. Şaban ayının son günlerine geldiğimiz bu günlerde Ramazan ayına kavuşma heyecanı da iyice arttı. Bu sebepten dolayı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, imsak ve iftar vakitlerinin saat kaçta olacağı merak konusu oldu? İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Eskişehir İmsakiyesi 2021

Eskişehir'de ilk imsak 04.48'de ilk iftar 19.40'da olacak.