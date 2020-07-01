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Aktüel

Eskişehir polisi otizmli Yunus'u bulmak için seferber oldu

Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu çocuğun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:10:13 -
Eskişehir polisi otizmli Yunus'u bulmak için seferber oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu çocuğun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Kardeş Sokak'taki evlerinin önünde oynayan otizmli Yusuf Gurubi'den haber alamayan yakınları polise başvurdu.

İhbar üzerine kent genelinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uluönder Göletli Park civarında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ise Eskişehir-Bursa kara yolundan geçen DSİ'ye ait sulama kanalında arama yaptı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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