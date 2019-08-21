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Eskişehir polisi çiçeği burnunda üniversite öğrencileri için bilgilendirme stadı açtı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme stadı açıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:40
Eskişehir polisi çiçeği burnunda üniversite öğrencileri için bilgilendirme stadı açtı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme stadı açıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı kapsamında öğrenci ve velilere yönelik karşılama ve bilgilendirme standı açıldı. Eskişehir Garı ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde açılan stantlarda, TEM ekiplerinin yanı sıra Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Toplum Destekli Polis ve Güvenlik şube müdürlüklerinden görevli personeller görev aldı.


Kurulan stantta çeşitli ikramlarda bulunarak okullarına yeni kayıt yaptıracak öğrenci ve velilerini ağırlayan polis ekipleri, önce kent güvenliği hakkında çeşitli bilgiler verdi. Daha sonra dolandırıcılık, siber, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlar hakkında her şubeden görevli personel birebir bilgilendirmede bulunarak broşür verdi. Yapılan bilgilendirmelerin ardından görevli ekiplerce, öğrenci ve velilere anahtarlık, defter ve kalemden oluşan çeşitli hediyeler de verildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:40
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