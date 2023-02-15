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Ekonomi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alıyor
Ekonomi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:04:00 -
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Başvurular şahsen alınacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

-Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecek olup başvuruda bulunduğu nitelik kodunu belirtecektir. Birden fazla nitelik koduna başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.

Doldurulması gereken alanlarda ya da evraklarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

-Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

-Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir.

-Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

-Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş ) gün içinde (mesai saatleri içinde) yapabileceklerdir.

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