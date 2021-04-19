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Ekonomi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ilanla belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 43 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:10:00 -
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Adayların  www.ogu.edu.tr  adresinden  temin  edecekleri  başvuru  formunu  doldurarak  ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adaylar  ilan  edilen  nitelik  kodlarından  sadece  birine  başvurabilecek  olup,  başvuruda bulunduğu   nitelik   kodunu   belirtecektir.   Birden   fazla   nitelik   koduna   başvuran   adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.

Posta, fax,veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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