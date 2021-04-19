Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ilanla belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 43 sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu nitelik kodunu belirtecektir. Birden fazla nitelik koduna başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.
Posta, fax,veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
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