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Eskişehir manda yetiştiriciliğinde hedef büyüttü

Eskişehir İl Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:43
Eskişehir manda yetiştiriciliğinde hedef büyüttü

Eskişehir İl Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin açılış töreni gerçekleştirildi.


Birlik Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, açılışta yaptığı konuşmada, manda etinin kolesterolünün düşük olması, manda sütünün şifası ve besin değerinin yüksek olmasının tıbben kanıtlandığını belirtti. Sarıkaya “Bizim amacımız ilimizde mandayla ilgili tüm üreticileri ve genç girişimcileri birliğimiz çatısı altında toplayarak unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yeniden canlandırmaktır. Başta bu kültüre sahip çıkan değerli büyüklerimize ve üreticilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever ise konuşmasında, geçtiğimiz mart ayında düzenledikleri panelden sonra kısa süre içinde Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği kurulmasıyla mevcut 294 olan anaç manda sayımızın en az 900 başa çıkarılmasını hedeflediklerini anlattı. Bu sayede Eskişehir’in "Halk Elinde Manda Islah Projesi" nin uygulandığı iller arasına dâhil edilmesiyle beraber manda ve bir malağa ödenecek toplam destek miktarının bin 900 TL olacağını belirten Sever, “Ayrıca Eskişehir’de Manda-Düve Üretim İstasyonu kurmayı hedefliyoruz. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde İnönü ilçemizi de mandada markalaştırmış olacağız. Kurulan birliğin ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise, “İnönü denilince kaymağımız, yoğurdumuz akla geliyor. Ama biz manda eti ve sucuğuyla da sektörde bir Türkiye markası olmayı hedefliyoruz. Ayrıca coğrafi işaretlemede de manda kaymağını, yoğurdunu çok kısa bir süre sonra sisteme koyacağız. Artık Eskişehir’de manda denilince İnönü’ye gelecekler böyle de bir avantaj elde ettik. Başta İl Tarım Müdürü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birliğin açılışı hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Eskişehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Emine Nur Günay da, İnönü’ye yeni bir katkı, bir değer eklendiğini anlatarak, “Bir elin nesi var iki elin sesi var ben buna üç diyorum: Birincisi kamu kuruluşlarımız, ikincisi yerel yönetimler, üçüncüsü siyaset tabanı. Hepsi bir araya gelince böyle güzel projeler hayata geçiyor. Bereketli olsun, sizlere üreticilerimize en büyük katkıyı sağlasın. İnşallah sadece bu birliğin kurulması değil buradaki bütün yetiştiricilerimize de devletimizin sağlamış olduğu hayvancılık desteklemelerinden yararlanabilirler, bunun için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Birliğimizi duayla açalım bereketi kat be kat artsın” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:43
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