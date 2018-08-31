Eskişehir KYK ve özel yurtlar adresleri Eskişehir yurt fiyatları
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Kredi Yurtlar Kurumu ve Çanakkale'de bulunan özel yurtları araştırmaya başladı. Çanakkale'de hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Çanakkale KYK yurtları nasıl, Çanakkale KYK yurdu fiyatları, Çanakkale KYK erkek yurdu, Eskişehir yeni KYK yurdu, Eskişehir Emine Hatun öğrenci yurdu, Eskişehir Cumhuriyet devlet yurdu, Eskişehir Sivrihisar öğrenci yurdu, Eskişehir devlet yurt fiyatları31 Ağustos 2018 Cuma 17:13
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Kredi Yurtlar Kurumu ve Çanakkale'de bulunan özel yurtları araştırmaya başladı. Çanakkale'de hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Çanakkale KYK yurtları nasıl, Çanakkale KYK yurdu fiyatları, Çanakkale KYK erkek yurdu, Eskişehir yeni KYK yurdu, Eskişehir Emine Hatun öğrenci yurdu, Eskişehir Cumhuriyet devlet yurdu, Eskişehir Sivrihisar öğrenci yurdu, Eskişehir devlet yurt fiyatları
EMİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02223202290
Faks:
Adres: BEYZA SOKAK NO:1-3 ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
TAPTUK EMRE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 222 3353300
Faks:
Adres: ÇAVUŞ SOKAK NO:24 TUNALI MAHALLESİ
YUNUS EMRE YURDU(ESK.)
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 222 330 20 12-3353300
Faks: 0 222 335 23 39
Adres: İSMET İNÖNÜ 2. CAD. NO:2/43 YEŞİLTEPE MAHALLESİ
DURSUN FAKIH ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0.222.3214437
Faks:
Adres: GAZİ YAKUP SATAR CADDESİ NO:132 TEPEBAŞI
CUMHURİYET ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 222 230 18 62
Faks: 0222 2301805
Adres: MAARİF SOKAK NO:2 ŞİRİNTEPE MAH. TEPEBAŞI
SİVRİHİSAR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 222 711 49 88
Faks: 0 222 7114949
Adres: GÜVENLİK SOKAK NO: 13/1 HIZIRBEY MAHALLESİ
DUMLUPINAR YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 222 2393775-76-77
Faks: 0 222 239 37 78
Adres: GENÇLİK BULVARI NO:8 BÜYÜKDERE MAH.
MÜKRİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02223214430
Faks:
Adres: TEPEBAŞI NİMET SOKAK NO:14 TUNALI MAHALLESİ
ESKİŞEHİR YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0222 229 38 05
Faks:
Adres: GENÇLİK BULVARI NO:10 BÜYÜKDERE MAH.
BALA HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0222 239 37 75-76-77
Faks:
Adres: GENÇLİK BULVARI NO:8 BÜYÜKDERE MAHALLESİ|
Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler
Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
1- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.
2- Devlet koruması altında olan öğrenciler.
3- Anne ve babası vefat etmiş olanlar.
4- Şehit ve gazi çocukları.
5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.
Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.
Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?
1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.