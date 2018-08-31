Eskişehir KYK ve özel yurtlar adresleri Eskişehir yurt fiyatları

14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Kredi Yurtlar Kurumu ve Çanakkale'de bulunan özel yurtları araştırmaya başladı. Çanakkale'de hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Çanakkale KYK yurtları nasıl, Çanakkale KYK yurdu fiyatları, Çanakkale KYK erkek yurdu, Eskişehir yeni KYK yurdu, Eskişehir Emine Hatun öğrenci yurdu, Eskişehir Cumhuriyet devlet yurdu, Eskişehir Sivrihisar öğrenci yurdu, Eskişehir devlet yurt fiyatları

EMİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02223202290

Faks:

Adres: BEYZA SOKAK NO:1-3 ŞİRİNTEPE MAHALLESİ

TAPTUK EMRE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 222 3353300

Faks:

Adres: ÇAVUŞ SOKAK NO:24 TUNALI MAHALLESİ

YUNUS EMRE YURDU(ESK.)

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 222 330 20 12-3353300

Faks: 0 222 335 23 39

Adres: İSMET İNÖNÜ 2. CAD. NO:2/43 YEŞİLTEPE MAHALLESİ

DURSUN FAKIH ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0.222.3214437

Faks:

Adres: GAZİ YAKUP SATAR CADDESİ NO:132 TEPEBAŞI

CUMHURİYET ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 222 230 18 62

Faks: 0222 2301805

Adres: MAARİF SOKAK NO:2 ŞİRİNTEPE MAH. TEPEBAŞI

SİVRİHİSAR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 222 711 49 88

Faks: 0 222 7114949

Adres: GÜVENLİK SOKAK NO: 13/1 HIZIRBEY MAHALLESİ

DUMLUPINAR YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 222 2393775-76-77

Faks: 0 222 239 37 78

Adres: GENÇLİK BULVARI NO:8 BÜYÜKDERE MAH.

MÜKRİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02223214430

Faks:

Adres: TEPEBAŞI NİMET SOKAK NO:14 TUNALI MAHALLESİ

ESKİŞEHİR YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0222 229 38 05

Faks:

Adres: GENÇLİK BULVARI NO:10 BÜYÜKDERE MAH.

BALA HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0222 239 37 75-76-77

Faks:

Adres: GENÇLİK BULVARI NO:8 BÜYÜKDERE MAHALLESİ|

Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

2- Devlet koruması altında olan öğrenciler.

3- Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

4- Şehit ve gazi çocukları.

5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.