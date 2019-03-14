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Eskişehir ile Cibuti arasında sanayi köprüleri kuruluyor

Cibuti Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi ve beraberindeki heyet Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 14:19
Eskişehir ile Cibuti arasında sanayi köprüleri kuruluyor

Cibuti Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi ve beraberindeki heyet Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

 

ESO’da gerçekleştirilen ziyaret sonrası Eskişehir ve Cibuti arasında karşılıklı sanayi ve ticaret heyeti programları yapılmasına karar verildi. Ziyarette konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehirli sanayiciler için Afrika kıtasının ciddi bir pazar olduğunu bu kapsamda oluşturulacak işbirliği imkânlarını önemsediklerinin altını çizdi. Eskişehir ve Cibuti arasında yeni ticaret köprülerinin kurulması için bazı projeler geliştirilebileceğini ifade eden Kesikbaş, “Yeni pazarlara ulaşmak, ihracat çeşitliliğimizi arttırmak ve üyelerimizin ihracatına katkı sağlayacak projeler temel amacımız. Bu noktada Afrika’ya girişi kapısı olan Cibuti ile çalışmalar gerçekleştireceğiz. Oda bünyemizde oluşturduğumuz Afrika Masaları ile bölgesel işbirliği imkânlarımız arttıracak ve iş insanlarımızın tanışıp iş yapabileceği organizasyonlar gerçekleştireceğiz” dedi.

 

ESO’da gerçekleştirilen görüşmede Cibuti’nin serbest bölgeleri ve ekonomik fırsatları ile ciddi bir potansiyeli olduğunu bildiren Büyükelçi Aden Houssein Abdillahi de, “Cibuti lojistik öneme sahip bir ülkedir. Tarım, gıda, elektronik cihazlar, yapı malzemeleri ve enerji gibi sektörlerde ciddi fırsatlar var. Eskişehirli sanayiciler ile birlikte iş imkânları oluşturmak istiyoruz. Umuyoruz birlikte Cibuti Günü Etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Sonrasında ikili iş görüşmeleri ile karşılıklı iş faaliyetlerimiz artacak” diye konuştu.

 

Yapılan görüşmeler sonrasında Nisan ayı içerisinde Eskişehir-Cibuti İşbirliği Günü organize edilmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:19
  1. Eskişehir
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