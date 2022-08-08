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Yaşam Eskişehir hava durumu 9 Ağustos Salı
Yaşam

Eskişehir hava durumu 9 Ağustos Salı

Eskişehir güncel hava durumu | Eskişehir'de yaşayanlar 9 Ağustos Salı günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Eskişehir yarın yağmur mu yağacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-08 21:25:00 -
Eskişehir hava durumu 9 Ağustos Salı

Eskişehir’de yaşayanlar yarın yani 9 Ağustos Salı günü havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, Eskişehir’de hava nasıl olacak?

Eskişehir hava durumu 9 Ağustos Salı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nde Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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