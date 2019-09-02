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Eskişehir Barosu adli yıl açılış töreni düzenledi

Eskişehir Barosu tarafından 2019-2020 adli yılının başlaması nedeniyle Eskişehir Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Eskişehir Barosu adli yıl açılış töreni düzenledi

Eskişehir Barosu tarafından 2019-2020 adli yılının başlaması nedeniyle Eskişehir Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi.


Eskişehir Barosu tarafından düzenlenen tören, saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.Daha sonra konuşan Baro Başkanı Mustafa Elagöz, adli yılın tüm yargı çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Çağdaş demokrasilerde özgürlüğün güvencesi sadece ve sadece bağımsız yargı organıdır. Tarafsız ve bağımsız yargı bu nedenle tarihsel ve güncel olarak çok önemli bir göreve sahiptir. Siyasal iktidar ve farklı baskı gruplarının etkisinde kalmayan, ideolojik kaygı taşımayan yargı, kuvvetler ayrılığının yaşamsal dayanağıdır. Hukukun üstünlüğü ile sağlanacak huzur, barış ve kardeşlik ortamında yargı diğer iki erkten bağımsız ve adil olmak zorundadır. Bağımsızlığı olmayan bir yargı, süreç içerisinde siyasallaşacağı gibi tarafsızlığını da yitirecektir. Bu sonuç en çok da vicdanlarda kabul gören ve üst değer niteliğindeki adaleti ortadan kaldıracaktır. Yargı, özgürlük felsefesi ile donatılmış, siyasal baskılardan yılmayan yargı mensupları ile hukukun üstünlüğünün teminatı olabilir” ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşma sonrası avukatların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tören sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
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