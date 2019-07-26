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Eskinazi’den faiz indirimi değerlendirmesi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 4,25’lik faiz indiriminin piyasalarda büyük rahatlamaya yol açacağını, Türkiye’nin 11.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:40
Eskinazi’den faiz indirimi değerlendirmesi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 4,25’lik faiz indiriminin piyasalarda büyük rahatlamaya yol açacağını, Türkiye’nin 11. Kalkınma Planında ortaya koyduğu hedeflere ulaşmasına aracılık edeceğini kaydetti.


Finansmana yüksek faizler nedeniyle erişimde reel sektörün sorunlar yaşadığına dikkati çeken EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Reel sektörde çarkların dönmesi yavaşlamıştı. Bu durum, sanayi üretim rakamlarına da yansımıştı. Merkez Bankasının bu faiz indirimi ile faiz oranları yüzde 20 bandının altına indiği için psikolojik bir rahatlama sağladı. Piyasalar ilk dakikalarda negatif bir reaksiyon alsa da, kısa sürede toparladı. Bu faiz indiriminin devam etmesini ve önümüzdeki 1 yıllık süreçte faizlerin yüzde 10 bandına gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.



"Hedeflere ulaşmak için itici güç"


Söz konusu 4,25 puanlık faiz indiriminin, mal ve hizmet ihracatımızın rekabetçiliğini artırma açısından da çok doğru bir adım olduğuna işaret eden Eskinazi; Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında enflasyon rakamlarının da gerileyeceğini, piyasaların canlanacağını ve ekonomik büyümenin tekrar artıya geçeceği ekonomik iklimin Türkiye’de hayat bulacağına inandıklarını dile getirdi.


Sağlanacak kur istikrarıyla, mal ve hizmet ihracatının da ekonomik büyümeye katkısının artacağına vurgu yapan Eskinazi, “11. Kalkınma Planı ile birlikte hem ihracata bugüne kadar ki hiç bir kalkınma planında olmadığı kadar vurgu yapılıyor, hem de hedefler Türk ekonomisinin tutturabileceği şekle sokuldu. TCMB Para Politikası Kurulunun çok kritik dönemde aldığı faiz indirim kararı hedeflere ulaşmak için itici güç olacak. Faiz indiriminin toplumun tüm kesimlerine olumlu sonuçlar doğurmasını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:40
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