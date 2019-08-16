Karadeniz’de suların soğuması nedeniyle eşkina balığı tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Türkiye’deki tüm denizlerde bulunabilen eşkina balığı, yaz aylarında Karadeniz’de avlanabiliyor. Son günlerde Karadeniz’de deniz sıcaklığının 7-8 dereceye düşmesiyle şoka giren çeşitli türde balıklar kıyıya vuruyor. Kıyı balıkçılarının avlarına takılan bu balıkların arasında şifalı olduğu söylenen eşkina balığı, kafasından çıkan taş ile böbrek taşı düşürenlerin tercih ettiği balık türü oluyor.

Henüz tam yetişkin boyutlara gelmediği halde normal boyutunun bile yarım metreye ulaştığı eşkina balığının kilosu 45 TL’den satışa sunuluyor.

Sinoplu balıkçı Hakan Erol konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu balık yaz aylarında bulunur fakat açıklarda yüzerler. Ağustos ayında birkaç kez deniz soğur, geçtiğimiz gün 7-8 dereceye düştü Karadeniz. Aralarında yavru hamsilerin de bulunduğu türlü balıklar şoka girer, kıyıya vurur. Eşkina da kıyıya yaklaştı, balıkçılarımızın avlarına takıldı” dedi.

En çok böbrek taşı sorunu olanların tercih ettiğini belirten balıkçı Hakan, “Böbrek taşı düşürenlere birebir. Gözlerinin arkasında taş üretiyor bu balık. Taşı un gibi ezip çeşitli basit işlemler yaptıktan sonra suya karıştırıp içilince taşı yerinden oynatmaya yarıyor, bir süre kullanınca taş yerinden düşüyor. Lazer ile kırılan böbrek taşı yeniden çıkabiliyor ama bu ilaçla tamamen yok oluyor” diye konuştu.