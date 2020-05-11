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Eskimantaş Jandarma Karakolu yeniden açılıyor

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesinde bulunan ve 2013 yılında kapatılan jandarma karakolu bakım onarım çalışması sonrası 2020 yılı Haziran ayında faaliyete geçecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:40:55 -
Eskimantaş Jandarma Karakolu yeniden açılıyor

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesinde bulunan ve 2013 yılında kapatılan jandarma karakolu bakım onarım çalışması sonrası 2020 yılı Haziran ayında faaliyete geçecek.


Jandarma karakolu binasını yerinde inceleyen Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, süreci başından beri takip ederek mümkün olan en kısa sürede karakolun faaliyete geçmesi için çalıştıklarını belirtilerek, karakolun toplam 17 mahallenin sorumluluk sahası içinde olacağını söyledi.


Kaymakam Gürçam, Acarmantaş, Bucak, Çürüklü, Gedikli, Karahamzalı, Akçalıuşağı, Minnetli, Çobanpınarı, Eskimantaş, Ilıca, Kuyubeli, Şerifli, Boztahta, Çamlarca, Ferhatlı, Mahyalar ve Karabucak mahallelerinde bundan sonra daha etkili ve verimli asayiş ve trafik hizmetleri yürütüleceğini ve amaçlarının vatandaşların huzur ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamak olduğunu belirtti.

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