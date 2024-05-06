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Gündem Eskiden başörtüsü zulmü vardı! Şimdi başörtüsüne zulüm var… Kur’an ayetini bez parçası sandı süslümanlar
Gündem

Eskiden başörtüsü zulmü vardı! Şimdi başörtüsüne zulüm var… Kur’an ayetini bez parçası sandı süslümanlar

Yeniakit Publisher
2024-05-06 13:11:00 -

28 Şubat 1997’de Müslüman kadınlara başörtüsü zulmü yapılıyordu. Ona Allah’ın ayeti diye sahip çıkan bacılarımız okullarda okutulmuyor, iş yerlerinde çalıştırılmıyor, susturuluyordu. Şimdi durum değişti. ‘Başörtüsü’ zulmü ortadan kalktı ‘Başörtüsüne’ zulüm başladı. Bu zulüm, başörtüsünün Allah’ın bir ayeti olduğunu unutup onu sadece bir bez parçası olarak gören, Mehmed Şevket Eygi'nin tabiriyle "süslümanlar" tarafından yapılıyor.

TV ekranlarında izlediğimiz dizilerde yaşanan, çarpık ilişkiler, aşk üçgenleri, türlü hayasızlıklar, normalleştirilen ahlaksızlıklar meyvelerini vermeye başladı. Gün geçmiyor ki bu tür olaylar Müslüman mahallelerinde de boy göstermesin. Bir zamanlar uğruna canların feda edildiği, tahsil hayatının terk edildiği başörtüsü, bugün ne yazık ki süslümanların başında bir oyuncağa dönüştü.

 

Başörtülü kızların okullara sokulmadığı, insanların ötekileştirilip adeta kamusal alandan silindiği günlerden bugünlere geldik. Şu an bir başörtüsü zulmü yok ama başörtüsüne bir zulüm var. Sosyal medyada izlediğimiz görüntüler Müslümanların yüreklerini acıtmaya başladı. Videodaki görüntüler yüzlerce görüntüden sadece bir tanesi.

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