Eskiden başörtüsü zulmü vardı! Şimdi başörtüsüne zulüm var… Kur’an ayetini bez parçası sandı süslümanlar

TV ekranlarında izlediğimiz dizilerde yaşanan, çarpık ilişkiler, aşk üçgenleri, türlü hayasızlıklar, normalleştirilen ahlaksızlıklar meyvelerini vermeye başladı. Gün geçmiyor ki bu tür olaylar Müslüman mahallelerinde de boy göstermesin. Bir zamanlar uğruna canların feda edildiği, tahsil hayatının terk edildiği başörtüsü, bugün ne yazık ki süslümanların başında bir oyuncağa dönüştü.

Başörtülü kızların okullara sokulmadığı, insanların ötekileştirilip adeta kamusal alandan silindiği günlerden bugünlere geldik. Şu an bir başörtüsü zulmü yok ama başörtüsüne bir zulüm var. Sosyal medyada izlediğimiz görüntüler Müslümanların yüreklerini acıtmaya başladı. Videodaki görüntüler yüzlerce görüntüden sadece bir tanesi.